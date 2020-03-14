كورونا.. وزارة العدل تدعو المواطنين لعدم الذهاب إلى المحاكم وطلب الوثائق إلكترونيا

دعت وزارة العدل المواطنين إلى الإحتراز وعدم الذهاب إلى المحاكم للحصول على الخدمات التي توفرها، هذه الأخيرة، وذلك للوقاية من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).

وأعلنت الوزارة في بلاغ لها، أنها وحرصا على سلامة العاملين بمحاكم المملكة ، قضاة و موظفين ومساعدي العدالة، والمرتفقين والمتقاضين، أن الحصول على شواهد السجل التجاري وشواهد السجل العدلي والاطلاع على مآل الملفات القضائية والإجراءات المتخذة بشأنها، و كذا إيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات، كلها خدمات يمكن الحصول عليها عن بعد وبطريقة إلكترونية، وفي وقت وجيز جدا، من خلال الموقع الإلكتروني http://www.mahakim.ma/.

وبناء عليه، تضيف الوزارة، فإنه بحكم الإقبال الكبير الذي تعرفه المحاكم من طرف المواطنين والمرتفقين للاستفادة من هذه الخدمات، مع ما يرافق ذلك أحيانا من ازدحام، ومن منطلق حرصها ومسؤوليتها لضمان الامن الصحي للمواطنين داخل المحاكم، فإنها تهيب بعموم المواطنين الاستفادة من هذه الخدمات إلكترونيا، و عدم التنقل إلى المحاكم لتفادي الازدحام و مخاطر عدوى الإصابة بالفيروس.