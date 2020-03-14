أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم قبل قليل، عن توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها. وقالت الجامعة في بلاغ مقتضب نشرته بموقعها الرسمي، إن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور البلاغ. ويأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب، لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الجامعة الملكية لكرة القدم توقف جميع المباريات حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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