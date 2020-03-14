الجزائر تسجل ثالث وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس ”كورونا“ تخص امرأة عمرها 51 عامًا، في ولاية البليدة شرق العاصمة.
وقال بيان لوزارة الصحة، إنه جرى ”تسجيل 10 حالات مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 37 حالة منها 3 وفيات“.
ودعت السلطات مواطنيها في وقت سابق، إلى تحاشي السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا للوباء.
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