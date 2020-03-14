آيت الطالب يقرر تعليق منح الرخص الإدارية لموظفي وزارة الصحة بسبب “كورونا”

قررت وزارة الصحة، تعليق منح الرخص الإدارية لمختلف الموظفين والأطر التابعة لها، بسبب الوضع الذي فرضته جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في مراسلة وجهها الوزير، خالد آيت الطالب، إلى مسؤولي الوزارة المركزيين، وكذا المدراء الجهويين للصحة والمراكز والمعاهد التابعة للوزارة.
وأكد آيت الطالب في المراسلة المذكورة أنه وبالنظر للدور الأساسي والمسؤولة، الملقاة على عاتق مختلف المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، ونظرا للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية العالمية والوطنية، فإنه قد تقرر تعليق الرخص الإدارية بجميع المؤسسات والمصالح التابعة للوزارة إلى إشار آخر.
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