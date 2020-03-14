السعودية تعزل نفسهاعن العالم وتعلق كافة الرحلات الجوية الدولية بسبب كورونا

قررت السلطات السعودية السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: إن قرار تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية (إلا في الحالات الاستثنائية)، وفقًا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف أن “التعليق يبدأ اعتبارًا من الساعة 11: 00 من صباح يوم الأحد (بتوقيت الرياض)”.

وتابع: “تقرر بناء على ذلك، منح إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو في المنزل”.

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وأوضح المصدر، أنه “سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقًا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين”.

وأشار إلى أن “وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب بالعودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع”.

يذكر أن السعودية سجلت الجمعة، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 86.