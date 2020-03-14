سفارة باريس في الرباط: آخر رحلة من المغرب لفرنسا اليوم السبت

بعد اتخاذ المغرب لقرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا بسبب فيروس “كورونا”، أعلنت سفارة باريس في الرباط أن آخر الرحلات بين البلدين ستكون اليوم السبت.

وقالت سفارة المغرب في بلاغ لها، أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن الرحلات بين البلدين لا زالت ممكنة في حدود صباح اليوم السبت، داعية كافة الراغبين في السفر نحو فرنسا لاستشارة شركات الطيران.

وكان المغرب قد قرر إغلاق مجاله الجري والبحري مع دول إسبانيا وفرنسا أمس، وأضاف لها اليوم كلا من ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وهولندا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، كما سبق له أن علق السفر إلى كل من الصين وإيطاليا وطوريا الجنوبية.

وخلال اليومين الماضيين، سجلت فرنسا ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس خطابا تلفزيا، أعلن فيه عن إقفال دور الحضانة والمدارس والجامعات، ودعا فيه لتسهيل عمل موظفي الشركات من البيوت.