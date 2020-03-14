بسبب كورونا.. السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين

وسط حالة الخوف وتوجه جل دول العالم نحو تشديد إجراءاتها لمحاصرة توسع فيروس كورونا، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عن إجراءات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم السبت، أن المملكة قررت تعليق كل رحلاتها الجوية الدولية ج، لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم غد الأحد.

وكانت الحكومة السعودية، قد قررت يوم الأربعاء الماضي، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال.

كما قررت تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه.

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وتم أيضا تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وكانت شركة الطيران السعودية قد قررت في وقت سابق تعليق الرحلات إليها كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان ومصر والعراق، وإيطاليا. إلى ذلك أعلنت وزراة الصحة السعودية عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بكورونا، معظمهم من المصريين، ليصل إجمالي حالات الاصابة المؤكدة باليروس إلى 45 حالة.