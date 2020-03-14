مفاوضات المشتركة مستمرة مع "كاحول لافان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد طاقم المفاوضات عن القائمة المشتركة وقائمة "كاحول لافان" يوم امس، الجمعة، اجتماعهما الثاني لمفاوضات حول إمكانية تشكيل حكومة ضيقة، رغم موقف غانتس المرحب بحكومة الطوارئ القومية، والحصول على توصية القائمة المشتركة، ضمن مسعى إقامة حكومة أقلية.

وقلل الوفد المفاوض من "كاحول لافان" من أهمية عرض رئيس الحكومة الحالية، بنيامين نتنياهو، لإقامة حكومة وحدة وطنية لمواجهة حالة الطوارئ معتبرين أن توجهه غير جدي لـ"كاحول لافان"، وعليه فان مواصلة المسعى لإقامة حكومة أقلية لا زال قائما، وعليه تتخذ اليوم قرارات في الأحزاب الأربعة، التي تشكل القائمة المشتركة حول التوصية، والتي يرجح أن تتخذ قرراها بالتوصية على غانتس.

وقال سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام المساواة، منصور دهامشة، في حديثه لعرب48:" تعقد الجبهة اليوم اجتماع لهيئاتها قبيل اجتماع القائمة المشتركة، وذلك لاتخاذ قرار حول التوصية على بيني غانتس، على أن يتخذ لاحقا قرار مشترك في القائمة المشتركة لكافة الأحزاب، التي تشكل القائمة المشتركة".

وحول الأحاديث حول دخول القائمة المشتركة ضمن أي حكومة طوارئ، قال سكرتير الجبهة: "لم تتوجه أي جهة للقائمة المشتركة للدخول لحكومة طوارئ أو غيرها، القائمة المشتركة لن تدخل أي حكومة إسرائيلية إلا بعد انتهاء الاحتلال".

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وتعقد الأحزاب المُشكلة للقائمة المشتركة اليوم، السبت، اجتماعات في هيئاتها الحزبية، لاتخاذ قرار بشأن استحقاق التوصية ليوم غد، الأحد، على أن يجتمع، بعدها، نواب القائمة المشتركة لتحديد موقفها من التوصية، مساء اليوم السبت.

وقال رئيس كتلة الموحدة، د. منصور عباس، في حديثه لعرب 48: "القائمة المشتركة أجندتها خدمة مجتمعنا العربي، حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن التوصية على غانتس أو عدمها، هنالك اجتماع اليوم للقائمة المشتركة وعلى ضوء ما سيتقرر سنتخذ القرار".

هذا ويعقد التجمع الوطني الديموقراطي اجتماعات لمكتبه السياسي ولجنته المركزية لاتخاذ قرار بشأن التوصية من عدمها وذلك ضمن مساعي "كاحول لافان" لإقامة حكومة أقلية.