حميدتي يتوجه إلى القاهرة تلبية لدعوة الرئيس المصري

السبت 14 مارس 2020

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، السبت، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر وعدد من الوزراء والمسؤولين بالسودان.

وبحسب تعميم صحفي من مجلس السيادة السوداني، فإن حميدتي سيبحث خلال زيارته لمصر مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت، الخميس الماضي، بأن وفدا سودانيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيتوجه إلى القاهرة، السبت، لبحث جملة من الملفات المهمة.

وقالت مصادر دبلوماسية سودانية، لـ"العين الإخبارية"، إن زيارة الوفد الذي يضم وزير المالية إبراهيم البدوي ومسؤولين آخرين تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

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وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، التقيا، الإثنين الماضي، مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

ودعمت زيارة سريعة أجراها رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى الخرطوم، مؤخرا، للاطمئنان على رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، الذي تعرض لمحاولة اغتيال، مساعي تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني. الأمر الذي قد ينعكس على تقارب موازٍ إزاء أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، والتي شهدت مؤخرا تباينات في كيفية التعاطي مع تداعيات تعثر مفاوضات واشنطن.

وبدأ اللواء عباس كامل زيارته إلى الخرطوم، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، التقى خلالها حمدوك، للاطمئنان على صحته وإبلاغه تضامن وتحيات الرئيس المصري.

وبحسب إفادة نشرتها الوكالة المصرية الرسمية، فإن كامل أكد "دعم مصر، حكومة وشعبا، للسودان وشعبه في مواجهة الإرهاب الغاشم، ومساندتها لمسيرة السودانيين في طريق تحقيق طموحاتهم".

ونجا حمدوك من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم لدى توجهه إلى مكتبه صباح الإثنين الماضي.