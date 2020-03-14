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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بولاية البليدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ثلاث حالات.
وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، أنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 37 حالة.
وكانت شركة الطيران الجزائرية أعلنت أمس الجمعة إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من بعد غد الاثنين تزامنا مع تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد مصدرها فرنسا وإيطاليا .
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