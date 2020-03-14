اخبار العالم

قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وقوات الجيش خلال مواجهات بمدينة تعز

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وقوات الجيش خلال مواجهات بمدينة تعز والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بينهم قيادي بارز، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني شرق وشمال شرق مدينة تعز.

 

Advertisements

ونقل "المركز الاعلامي لمحور تعز" عن مصدر عسكري قوله إن القيادي الحوثي المُكنى أبو مجاهد قتل مع اربعة من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرقا وفي جبهة كلابة وحي الزهراء شمال شرق المدينة.

 

وبحسب المصدر فقد استشهد ستة من أفراد قوات الجيش الوطني خلال المواجهة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وقوات الجيش خلال مواجهات بمدينة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا