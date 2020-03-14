شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وقوات الجيش خلال مواجهات بمدينة تعز والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بينهم قيادي بارز، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني شرق وشمال شرق مدينة تعز.

Advertisements ونقل "المركز الاعلامي لمحور تعز" عن مصدر عسكري قوله إن القيادي الحوثي المُكنى أبو مجاهد قتل مع اربعة من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرقا وفي جبهة كلابة وحي الزهراء شمال شرق المدينة. وبحسب المصدر فقد استشهد ستة من أفراد قوات الجيش الوطني خلال المواجهة

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