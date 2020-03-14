اليمن.. محروس يناقش مع قائد قوات الواجب التعاون العسكري والتنموي في سقطرى

السبت 14 مارس 2020

ناقش محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، مع قائد قوات الواجب 808 بالمحافظة، العميد عبدالرحمن الحجي، ونائبه العقيد محمد الدليم، تعزيز أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتنموية في المحافظة.



كما ناقش اللقاء التعاون المشترك في حفظ أمن واستقرار المحافظة والناء بالأرخبيل عن جميع الصراعات التي تحدث في جميع المحافظات الاخرى كون سقطرى مسالمة الفطرة التي خلقها بها.

Advertisements

وأعرب "محروس" عن اللاهتمام الذي يوليه الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ،ودعمهم الكبير للمحافظة في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ "محروس" أن ما تقدمه المملكة من إسناد أخوي كبير للشعب اليمني عامة وسقطرئ خاصة ممثلة في فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي يمثل عنواناً للأخوة الصادقة.

من جانبه أكدا قائد قوات التحالف العربي بالمحافظة اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بمحافظة سقطرى حرصها على دعم الاستقرار والتنمية في المحافظة التي تشهد حراكاً تنمويا وخاصة في الجانب التجاري والسياحي.