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شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
نفت إيران اليوم السبت الانباء التي تتحدث عن إصابة الرئيس روحاني ونائبه بفروس كورونا.
وبحسب قناة "روسيا اليوم" فقد أكدت طهران أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري، ليسا مصابين بفيروس كورونا، رغم بعض التقارير الإعلامية التي نشرت سابقا حول هذا الموضوع.
وأكد وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، في تصريح صحفي أدلى به صباح اليوم السبت، أن روحاني وجهانغيري لم يصابا بفيروس كورونا خلافا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية.
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