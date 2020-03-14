ما حقيقة إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا؟

السبت 14 مارس 2020

نفت إيران اليوم السبت الانباء التي تتحدث عن إصابة الرئيس روحاني ونائبه بفروس كورونا.



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وبحسب قناة "روسيا اليوم" فقد أكدت طهران أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري، ليسا مصابين بفيروس كورونا، رغم بعض التقارير الإعلامية التي نشرت سابقا حول هذا الموضوع.

وأكد وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، في تصريح صحفي أدلى به صباح اليوم السبت، أن روحاني وجهانغيري لم يصابا بفيروس كورونا خلافا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية.