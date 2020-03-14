شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات حوثية في الضالع والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 كشفت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي، قصفت صباح السبت، تعزيزات وأهدافا عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية في الضالع.

وقالت المصادر إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في جبهتي الجب وباب غلق. Advertisements وبحسب المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة منذ فجر الاربعاء يذكر ان مقاتلات التحالف توقفت منذ اشهر عن تنفيذ طلعاتها الجوية ومساندة القوات الجنوبية.

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