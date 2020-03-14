رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 مساءً, 14 مارس 2020 م المناطق - الرياض تعرض معسكر التاجي بشمال بغداد اليوم إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا في ثاني هجوم من نوعه يتعرض له المعسكرخلال أقل من أسبوع.

وأفاد مصدر أمني بإصابة جنديين في الهجوم الصاروخي بحسب حصيلة أولية, وأنه تم العثور على منصة الإطلاق في إحدى أحياء بغداد.

وكان معسكر التاجي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي تعرض الأسبوع الماضي إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني.

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