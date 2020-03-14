شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : خروج 10 حالات من الحجر الصحي الاحترازي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 10 حالات من الحجر الصحي الاحترازي هي لـ7 مواطنين بحرينيين و3 مواطنات بحرينيات بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الصحي الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 125 شخصاً بعد خروج 115 شخصاً في وقت سابق.

ونوهت الوزارة بأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، مؤكدة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس في مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.