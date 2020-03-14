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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجمعات تضم 400 مليار جرادة تتجه إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قالت وسائل إعلام تركية إن هناك تجمعات تضم نحو 400 مليار جرادة تتجه إلى الأراضي التركية، فيما حذرت الأمم المتحدة من "كارثة" محتملة.
ونشر موقع "جازيته دوفار" التركي أن هناك نحو 400 مليار جرادة تتجه نحو تركيا، لافتا إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 70 مليون يورو بسبب هذا الغزو الكبير من قبل الجراد، ولكن لم يستجب أحد لهذا النداء.
ونقل الموقع عن خبراء أن هذا العدد الكبير يعرض الإنتاج والسلامة الغذائية وحياة الملايين من الكائنات الحية والمواطنين في تركيا للخطر.
وقال دانييل دوناتي، رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الأغذية "الفاو"، إن عدد الجراد سيزداد بحلول يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يصل إلى 400 ضعف.
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