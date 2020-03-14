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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفارة البرازيل بواشنطن تؤكد إصابة القائم بأعمالها بكورونا بعد أسبوع من لقائه ترمب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت السفارة البرازيلية في واشنطن إصابة القائم بأعمالها هناك بفيروس كورونا المستجد.
وقالت السفارة اليوم السبت، 14/آذار/2020، إنه القائم بأعمالها التقى ترمب قبل أسبوع.
ونفى ترمب يوم أمس إصابته بفيروس كورونا، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الفيروس.
وانتشر الفيروس بشكل متسارع في الولايات المتحدة الأمريكية وخلف عددا من الوفيات.
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