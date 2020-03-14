شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفارة البرازيل بواشنطن تؤكد إصابة القائم بأعمالها بكورونا بعد أسبوع من لقائه ترمب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت السفارة البرازيلية في واشنطن إصابة القائم بأعمالها هناك بفيروس كورونا المستجد. وقالت السفارة اليوم السبت، 14/آذار/2020، إنه القائم بأعمالها التقى ترمب قبل أسبوع. Advertisements ونفى ترمب يوم أمس إصابته بفيروس كورونا، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الفيروس. وانتشر الفيروس بشكل متسارع في الولايات المتحدة الأمريكية وخلف عددا من الوفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة البرازيل بواشنطن تؤكد إصابة القائم بأعمالها بكورونا بعد أسبوع من لقائه ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.