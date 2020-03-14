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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإكوادور تعلن عن أول حالة وفاة على أراضيها بسبب فيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الإكوادور، الجمعة، عن أول حالة وفاة على أراضيها بسبب فيروس كورونا الجديد، موضحة أن الضحية امرأة (71 عاما) عادت من إسبانيا.
وقالت وزيرة الصحة كاتالينا أندرامونيو في الإكوادور، خلال مؤتمر صحفي: "نأسف للإعلان عن وفاة أول مريضة لدينا تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن حصيلة المصابين ارتفعت من 20 إلى 23.
وأعلنت الإكوادور حالة طوارئ صحية، الأربعاء، بسبب الوباء وأمرت بالعزل المؤقت للمسافرين الوافدين من الصين وإسبانيا وفرنسا وإيران وألمانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، كما علقت التجمعات العامة والصفوف وسمحت بالعمل عن بُعد.
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