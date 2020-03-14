مجلس النواب الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وافق مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر، الجمعة، على حزمة مساعدات اقتصادية بمليارات الدولارات لمساعدة الأمريكيين المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتستهدف الحزمة مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، عبر تقديم كشف طبي مجاني لغير المؤمن عليهم فضلا عن نظام إجازات مرضية محسنة.

ومن المتوقع التصديق على حزمة المساعدات الاقتصادية الأسبوع المقبل لتصبح قانونا بعدما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لها في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان مشروع حزمة المساعدات قد تعثر بسبب الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبسبب المحادثات المستفيضة بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والبيت الأبيض.

وقال مكتب بيلوسي مساء أمس الجمعة إنه تم التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن الحزمة، وغرد ترامب: "تأييد تام"، ما أعطى النواب الجمهوريين الضوء الأخضر للموافقة عليها.

وفي تصويت جرى أمس، وافق 363 من أعضاء مجلس النواب على حزمة التحفيز، وعارضها 40 نائبا.

ومن المقرر الآن إحالة مشروع الحزمة إلى مجلس الشيوخ ليجري تصويتا عليها الأسبوع المقبل.

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ومن المتوقع أن يوافق عليها المجلس قبل تحويلها إلى الرئيس ترامب للتصديق عليها لتصبح قانونا.

وقالت بيلوسي أمام الصحفيين في إيجاز أمس: "أهم 3 عناصر في هذا المشروع هي: الفحوص، الفحوص، الفحوص"، مضيفة أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بتأمين صحي، سيخضعون لإجراء الفحوص في ظل مشروع القانون الجديد.

وأضافت بيلوسي أن الحزمة ستشمل أيضا إجازة مرضية محسنة مدفوعة الأجر، وتأمينا ضد البطالة، وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى.

ومن جهته قال ترامب عبر تويتر: "سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا (المستجد) والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأمريكيين المتأثرين".

وأضاف: "أصدرت توجيهاتي لوزيري الخزانة والعمل لإصدار قواعد تضمن عدم تأثّر الأعمال التجارية الصغيرة بالإجراءات".

وكتب "أشجّع جميع الجمهوريين والديمقراطيين على توحيد صفوفهم والتصويت بنعم".

وأضاف "سأمنح دائما الأولوية لصحة ووضع العائلات الأمريكية"، مضيفا "أتطلع للتوقيع على النص النهائي للقانون في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 41 حالة، وحالات الإصابة إلى 1600.