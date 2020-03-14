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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق بين تركيا وروسيا على تفاصيل الهدنة في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة، إن تركيا وروسيا اللتين تدعمان طرفين متعارضين في الحرب الأهلية في سوريا، اتفقتا على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، وستبدآن دوريات مشتركة على طول طريق دولي رئيسي.
وذكر أكار في أنقرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن تركيا وروسيا ستقيمان "مراكز تنسيق مشتركة"، لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب المحاصرة.
ووافق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار في إدلب، وعلى مراقبة ممر آمن على طول الطريق الدولي "إم فور"، من بين إجراءات أخرى.
وقال أكار إن الدوريات المشتركة ستبدأ العمل في 15 مارس (آذار) الجاري.
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