موجز الصباح | تطور جديد في أزمة سد النهضة .. ارتباط أبو هشيمة وياسمين صبري رسمياً .. وزارة الدفاع تقرر التكفل بإصلاح «سيارة التجمع» .. الصين تتهم أمريكا بنقل كورونا لأراضيها .. رانيا يوسف تثير الجدل بإلإطلالة جريئة

- إعداد - محمد علي هتاشم

نشر موقع عدد من الأخبار التي لاقت اهتمام القراء خلال التغطية الصباحية ، وتنوعت ما بين السياسة والفن والمنوعات ، ومنها ما يلي :-

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه بعد «عاصفة التنين» التي إجتاحت مصر

مواطن مصري مقيم بالكويت يوجه مناشدة عاجلة لوزير الداخلية الكويتي

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رسمياً .. أحمد أبو هشيمة يعلن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري .. «التفاصيل الكاملة»

عمرو أديب: امبارح حصل حاجة غريبة جدًا في مفاوضات سد النهضة

كورونا يجتاح إيران .. الجيش يبدأ إخلاء الشوارع خلال 24 ساعة .. رئيس الصين يصدر أوامره بالتدخل لإنقاذ طهران