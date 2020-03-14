قال عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كأنه مفروض على شباب عكار أن يتبرعوا بدمائهم للوطن بينما رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ ووزيرا ​الصحة​ ​حمد حسن​ و​المال​ ​غازي وزني​ يبخلون على ​مستشفى عكار​ الحكومي حصته في التصدي لوباء ​كورونا​". متسائلا "أوليست عكار جزءا من وطن اسمه ​لبنان​، لن نسكت على سوء المعاملة ". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: دياب وحمد ووزني يبخلون على مستشفى عكار الحكومي حصته في التصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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