هاشم طالب الحكومة بإجراء الكشف السريع على الأضرار التي طالت منطقة مرجعيون حاصبيا

طالب عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ "​الحكومة​ بإجراء الكشف السريع على الأضرار التي طالت منطقة ​مرجعيون​ ​حاصبيا​ وخاصة ​الوزاني​ وسردة و​مرج الخيام​ وذلك نظرا للأضرار الجسيمة التي اصابت ​المزارعين​ في المنشآت والأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية. وخلال جولة تفقدية للأضرار في المنطقة، لفت هاشم الى انه "بعد اطلاعنا على حجم الأضرار اجريت اتصالات مع وزبر ​الزراعة​ و​اللواء محمد خير​ واكدت باسم كتلة التنمية والتحرير على ضرورة إيلاء أضرار المنطقة أولوية لانها تشكل ما يقارب ٢٥ بالمئة من الإنتاج الزراعي المبكر ولانها منطقة على مثلث ​الحدود اللبنانية السورية​ الفلسطينية واستثمار الأراضي واستصلاحها يعتبر فعل تحدي وطني في مواجهة اطماع ​العدو الاسرائيلي​ لذلك فالمسوؤلية الوطنية والحس الوطني يستدعي من الحكومة إيلاء ​القطاع الزراعي​ وخسائره وبالسرعة القصوى في المنطقة الحدودية الجنوبية اذا كان الاتجاه فعلا نحو ​الاقتصاد​ المنتج كأهم عوامل الاقتصاد".

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