بلدية الحدث تقفل حتى إشعار آخر المحال التجارية كافة ضمن النطاق البلدي

أصدر رئيس ​بلدية الحدت​ جورج ادوار عون، قرارا بعنوان "بالوعي نواجه ​الكورونا​"، وجاء فيه: "نظرا للظرف الراهن الناجم عن انتشار ​فيروس كورونا​ وحرصا على ​السلامة العامة​ وكتدبير احترازي ووقائي، تقفل فورا وحتى إشعار آخر المحال التجارية كافة ضمن النطاق البلدي. يستثنى من الاقفال الأفران، ​الصيدليات​، السوبر ماركت، محال بيع السمانة والخضار، محال أدوات ولوازم ​الوقاية​ من الفيروس. وأي مخالفة لمضمون هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية".

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