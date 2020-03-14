اشار أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "البارحة طائرات إيرانية محملة ب​الكورونا​ وغدا أدوية إيرانية مشبوهة، لن نسمح بإستعمال ​الشعب اللبناني​ لصناعة الادوية الايرانية التي لا تخضع للمعايير الدولية وتمرر للسوق اللبنانية بأساليب ملتوية، ظالم الاستعمار، والأظلم منه المتعاون معه في الداخل كفئران تجارب مختبرات".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم: لن نسمح باستعمال اللبناني كفئران تجارب المختبرات الايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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