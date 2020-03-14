مستشفى سيدة السلام في القبيات: فحص كورونا غير متوفر لدينا

أوضحت الإدارة الطبية في مستشفى سيدة ​السلام​ في ​القبيات​ - عكار، في بيان اليوم تلاه المدير الطبي في المستشفى الدكتور ​انطوان ضاهر​، أن فحص كورونا "غير متوفر في المستشفى، وهو متواجد فقط في ​مستشفى بيروت الحكومي​ مجانا لمن تظهر الاعراض عليه، ولقاء مبلغ في ​مستشفيات​ ​الجامعة الأميركية​ و​أوتيل ديو​ والروم ورزق".

وقال: "الانتصار على هذا الفيروس يتطلب منا جميعا تغييرا أساسيا في سلوكنا، لذا نتمنى من جميع المواطنين التقيد بألف باء ​الوقاية​ من تفادي الاختلاط والتنقل والاكتظاظ والامتناع عن التقبيل والتسليم باليد والحفاظ على مسافة مترين مع الزوار وحتى مع أفراد البيت وغسل الأيدي مرارا، وتنظيف المسطحات والأماكن التي تحتك بها الأيادي كمسكات الأبواب والتلفون وغيرها لكون هذا الفيروس ينتقل بالرذاذ الصادر من الأنف أو الفم وتؤدي الأيادي دورا رئيسيا في انتقاله من إنسان إلى آخر".

وختم: "مجتمعنا اليوم أمام تحد كبير، والالتزام الفردي للسلوك المسؤول هو معيار النجاح".