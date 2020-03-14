"النشرة": اقفال المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية بزحلة بسبب كورونا

اشار مراسل "النشرة" في زحلة الى أنه "بعد اعلان بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل وجمعية تجار مدينة زحلة بضرورة اقفال كافة المؤسسات والمحال التجارية والصناعية والزراعية في المدينة وقاية من فيروس كورونا اقفلت المؤسسات ابوابها باستثناء القلة منها اضافة الى الصيدليات ومحلات الماكولات والسمانة ومحطات المحروقات وقد بدت حركة السير خفيفة جداً هذا والتزم معظم سكان المدينة منازلهم توقياً من وباء الكورونا".

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