حواط: لتمديد مهلة سماح تعبئة الخطوط المسبقة الدفع شهرا

انثى النائب ​زياد حواط​ على حسابه في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "على قرار مضاعفة سرعة ​الإنترنت​ وحجم الاستهلاك على شبكة ​وزارة الاتصالات​ ​أوجيرو​ مجانا لآخر نيسان"، وناشد رئيس ​الحكومة​ ووزير الاتصالات "تمديد مهلة سماح التعبئة لحاملي الخطوط المسبقة الدفع لمدة شهر، بهدف مساعدة المواطنين في قرار التزام منازلهم وإقفال المؤسسات". إضغط للمزيد

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