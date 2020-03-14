انتشر مقطع فيديو لأحد المصريين في الكويت ، وجه خلاله مناشدة لوزير الداخلية الكويتي ، بفتح باب التطوع أمام الشباب المصريين لمساعدة الدفاع المدني في الإجراءات التي يتم تنفيذها لمكافحة فيروس كورونا . وقال الشاب المصري ويدعى "سلامة خاطر" بحسب صفحته الشخصية التي نشر من خلالها المقطع : صدر قرار من وزير الداخلية الكويتي بفتح باب التطوع أمام مواطني الكويت لمساعدة الدفاع المدني لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف : أنا بناشد وزير الداخلية بدولة الكويت بفتح باب التطوع للمصريين لمساعدة الدفاع المدني . مضيفاً ، صدقنا هتلاقونا في الصفوف الأولى لأننا بنحب الكويت أمام المصريين . Advertisements وتابع : افتح باب التطوع للمصريين ، إحنا شعب واحد وبحب الكويت لأنها بلدي الثاني.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن مصري مقيم بالكويت يوجه مناشدة عاجلة لوزير الداخلية الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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