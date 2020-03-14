أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم السبت أن الصين مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة لـ إيران لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19. وفي رسالة تعاطف بعث بها مؤخرا إلى الرئيس الإيراني أفاد الرئيس شي بأن الصين تقف على أهبة الاستعداد لتكثيف التعاون مع إيران لاحتواء وباء فيروس كورونا الجديد. Advertisements وطالبت السلطات فى إيران الجيش بالتدخل الفوري وإخلاء الشوارع خلال 24 ساعة. وتتجه قوات الأمن الإيرانية لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة. وسجلت إيران 514 وفاة بفيروس كورونا فيما تجاوز حالات الإصابة المؤكدة لـ 11 ألف حالة.

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كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يجتاح إيران .. الجيش يبدأ إخلاء الشوارع خلال 24 ساعة .. رئيس الصين يصدر أوامره بالتدخل لإنقاذ طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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