افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "​شركة آبل​ أعلنت إغلاق جميع متاجرها خارج الصين حتى 27 أذار تفاديا لانتشار ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر شركة آبل تعلن إغلاق جميع متاجرها خارج الصين حتى 27 أذار تفاديا لانتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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