الميادين: تحليق كثيف للطائرات الأميركية في أجواء عدد من مناطق العاصمة العراقية

افادت قناة "الميادين" عن تحليق كثيف للطائرات الأميركية في أجواء عدد من مناطق العاصمة العراقية. يذكر بأن قصف ب​صواريخ​ الكاتيوشا استهدف ​الجناح​ الأميركي في قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية، ولفتت المعلومات الى ان الجناح الأميركي استُهدف بنحو 18 صاروخاً​​​​​​​.

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