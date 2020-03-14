روحاني: لا توجد دولة في العالم قادرة على مواجهة فيروس كورونا في ظل العقوبات الاقتصادية

اكد الرئيس الإيراني انه لا توجد دولة في ​العالم​ قادرة على مواجهة ​فيروس كورونا​ في ظل عقوبات أميركية وضغوطات قصوى تستهدفها، ولفت الى ان العقوبات الأميركية وتداعياتها على الحالة الإنسانية عرقلت جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا​​​​​​​. واوضح الرئيس الإيراني بأن جميع الدول تكافح فيروس كورونا لكن وجود العقوبات الأميركية عقد ظروفنا وفرض تحديات أكثر​​​​​​​.

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