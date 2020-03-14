الرئيس الإيراني حسن روحاني غير مصاب بفيروس كورونا

أكدت السلطات في ايران بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري، ليسا مصابين بفيروس كورونا، رغم بعض التقارير الإعلامية التي نشرت سابقا حول هذا الموضوع.
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