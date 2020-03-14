إسرائيل تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية وتقييد حركة الإسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين

اشارت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" الى إن "إسرائيل تدرس إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء أماكن العمل الحيوية".
ونقلت "مكان" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن "وزارة المالية تفحص التبعات الاقتصادية لهذا الاجراء المقدرة كلفته بمليارات الشواقل". وأشارت إلى أنه يتم بحث إمكانية تقييد حركة الإسرائيليين ووسائل المواصلات العامة وإغلاق رياض الأطفال.
كما ذكرت صحيفة "معاريف"، الليلة الماضية، أن حكومة الاحتلال تفكر بالإفراج عن الأسرى الأطفال، في ظل انتشار فيروس كورونا.
ويعتقل الاحتلال في السجون نحو 5000 أسير وأسيرة، بينهم قرابة 200 طفل.
وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في وقت سابق، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأسرى في معتقلات الاحتلال، لكن إدارة السجون لا تزال تماطل في توفير إجراءات السلامة والحماية، وتوفير مواد التنظيف والتعقيم داخل السجون.
وكانت الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء أمس عن اكتشاف 17 إصابة جديدة بكورونا في الكيان ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 143.
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