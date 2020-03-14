اعلن المتحدث باسم الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ عن استدعاء السفير السويسري ب​طهران​ امس الجمعة بصفة ان بلاده راعية للمصالح الاميركية في ايران، وذلك احتجاجا على تصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الذي حمّل ايران مسؤولية الهجوم الصاروخي على قوات التحالف في معسكر التاجي شمال بغداد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الايرانية تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على تصريحات ترامب حول الهجوم على معسكر في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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