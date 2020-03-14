تركيا تعلن "تحييد" 11 مسلحا كرديا بعمليات جوية شمال العراق

ذكرت ​وزارة الدفاع التركية​، أن "قواتها تمكنت من "تحييد 11 إرهابيا" خلال عمليات مدعومة بغطاء جوي نفذت شمال ​العراق​ ضد تنظيم "​حزب العمال الكردستاني​ بعدما تم رصدهم في الأراضي الشمالية بمنطقة متينة العراقية بواسطة وسائل استطلاع ومراقبة".

وتعهدت وزارة الدفاع التركية بتدمير جميع أوكار التنظيم، الذي تحاربه ​تركيا​ منذ أكثر من 3 عقود، معتبرة أن هذا الأمر لا مفر منه.

وتنفذ ​القوات التركية​ في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين ​الأكراد​، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق و​سوريا​، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني".