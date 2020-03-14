كنعان اتصل بوزير الصحة وتم الاتفاق على اطلاق حملة لتعقيم المراكز العامة بالمتن

اتصل أمين سر تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ب​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ وتقرر بنتيجة الاتصال اتخاذ تدابير صحية واطلاق حملة لتعقيم صالونات الكنائس والمراكز العامة في ​المتن الشمالي​، من الجرد الى الساحل، واتفق على بدء التتسيق بين اجهزة الوزارة و​البلديات​ الراغبة، في سياق حملة للوقاية من ​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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