جعجع: من 14 آذار إلى 17 تشرين الثورة مستمرّة

نشر رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشعاري ​14 آذار​ و17 تشرين وعلق عليها: "من 14 آذار إلى 17 تشرين... ​الثورة​ مستمرّة". إضغط للمزيد

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