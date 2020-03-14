الرياح تتسبب بأضرار في الضنية وتقطع التيار الكهربائي

تسببت الرياح القوية التي رافقت الأمطار الغزيرة في الضنية باقتلاع عدد كبير من الأشجار الحرجية والمثمرة، وتضرر عدد من لوحات الإعلانات وأسقف التنك التي تغطي مقاهي وبسطات ومحال تجارية وورش صناعية.

ففي بلدة بطرماز، تسببت الرياح القوية في اقتلاع شجرة سنديان معمرة وسقوطها وسط الطريق الداخلي، مما أدى إلى إغلاقها، كما أدى سقوط الشجرة على كابلات شبكة التيار الكهربائي إلى انقطاع التيار عن البلدة، إضافة إلى انقطاعه عن غالبية البلدات والقرى بسبب أعطال طرأت على الشبكة.

وفي بلدة بقاعصفرين، تسبب اقتلاع الرياح لشجرة شربين كبيرة في قطع جزئي لطريق البلدة الداخلي، قبل أن ترفعها ورش البلدية.

وفي بلدة إيزال، انهار سقف من التنك فوق مزرعة لتربية الدواجن، ما تسبب بأضرار كبيرة فيها.