ريفي: الإجراء الذي إتخذه وزير الصحة بحق الدكتور هادي مراد رجعي وتعسفي

اعتبر الوزير السابق ​اللواء​ اشريف ريفي في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "الإجراء الذي إتخذه ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بحق الدكتور هادي مراد رجعي وتعسفي ومخالف للقانون"، وذكر بأن "سبق وحذّرنا من إدخال ​الأدوية​ الإيرانية ل​لبنان​ باعتبارها لا تحظى بالمواصفات الطبية" اضاف "نتضامن اليوم مع الدكتور مراد الذي تكلم بضمير الطبيب وقسَمه، وعلى وزير الصحة العودة عن قراره الإنفعالي".

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