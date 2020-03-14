اعتبر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ أن "كلٌّ منّا مسؤول اليوم بقدر مسؤولية ​الدولة​ و​الحكومة​ والوزارات المختصّة"، مشيرا الى أن "المطلوب منّا الحجر المنزلي للحد من انتشار ڤيروس ​كورونا​، كما التقيّد بكل الإرشادات الوقائية الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​ والمعنيين"، مضيفا :"بالوعي والإحساس بالمسؤولية نستطيع عبور هذه المرحلة الحرجة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: بالوعي والإحساس بالمسؤولية نستطيع عبور هذه المرحلة الحرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.