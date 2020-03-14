لبنان لا يزال تحت تأثير المنخفض الجوي مما يؤدي الى طقس متقلب نسبياً

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية الى انه لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي مما يؤدي الى طقس متقلب نسبياً.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتباراً من بعد الظهر.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يُذكر على الساحل، يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد.
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