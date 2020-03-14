عبدالله: الانسان اللبناني وسلامته هو القضية

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في انتظار قرارات ​الحكومة​، وخلية الازمة فيها، بما يختص بإجراءات مواجهة وباء ​كورونا​، فإننا جميعا مدعوون، للبقاء في منازلنا، وعدم الاختلاط، وممارسة الحجر الصحي الطوعي عند الضرورة، ​الانسان​ اللبناني وسلامته، هو القضية اليوم، ولنرحل كل خلافاتنا وتناقضاتنا وصراعاتنا"، اضاف قائلا "معا يدا واحدة".

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