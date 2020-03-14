قيومجيان: سحب وزير الصحة إذن مزاولة مراد بسبب مواقفه قرار قمعي مرفوض

اشار الوزير السابق الدكتور ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "لا يحق ل​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ سحب إذن مزاولة المهنة من الطبيب هادي مراد إلا بسبب خطأ طبي أو مسلكي، وبعد مراجعة ​نقابة الأطباء​ ونتيجة حكم قضائي. الانتقام من الطبيب مراد بسبب مواقفه هو استنساب مرفوض، وقرار قمعي يمس بالحريات العامة ويجب العودة عنه فورا".

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