العثور على جثة شاب في المنصورة الهرمل

عثر على الشاب (ح.ب)، من بلدة رأس بعلبك جثة داخل سيارته من نوع "اف جي"، في منطقة المنصورة قضاء الهرمل، ووصلت على الفور دورية من المخابرات والأجهزة الامنية وسيارة إسعاف تابعة للصليب الاحمر، وبدأت التحقيقات، في انتظار إشارة القضاء المختص.

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