وزارة الصحة: إرتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 93 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة​ عن "إرتفاع عدد المصابين ب​كورونا​ في ​لبنان​ إلى 93 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه "حتى تاريخ 14 آذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة Covid-19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى"، مؤكدة انه "نتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ونراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، باستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيرا والتي هي قيد التقصي الوبائي، تؤكد الوزارة أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان".

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنازل الا عند الضرورة القصوى.