شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبا لكورونا .. حزب الوفد يقرر تأجيل احتفالية عيد الأم المقررة 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن تأجيل احتفالية الحزب التي كانت مقرر لها 20 مارس المقبل ، الخاصة بعيد الأم، مؤكدا أن الحزب سيوقف أي فعاليات بها تجمعات كبيرة، وذلك كقرارات احترازية لفيروس كورونا المستجد، وخاصة تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء الأخير.

وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365" أن تأجيل هذه الفعالية، لأنه سيحضرها عدد كبير من أبناء الحزب، مؤكدا أنه سيتم إلغاء أي فعالية تضم أكثر من 100 مواطن، وذلك للحفاظ على المواطنين كقرارات احترازية.

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كان الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، قال إن الحزب سيعقد احتفالية كبرى يوم 20 مارس المقبل، لتكريم الأم المصرية، تحت مسمى "الوفد مع ست الحبايب"، والتي سيتم فيها تكريم العديد من الأمهات المصرية ومن لهم دور في المجتمع .

يذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تنظم عدد من الفعاليات المختلفة للاحتفال بعيد الأم الموافق 21 مارس الجاري، لتكريم عدد من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، تكريما لهم لما يقدموا من إنجازات كبيرة في الوطن.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، وكذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.