تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الفلفل الحامي، وارتفعت أسعار القلقاس، وبقت بقية أسعار الخضروات اليوم السبت بسوق العبور، مستقرة، مقارنة بأسعار أمس.
وبلغ سعر الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات بتراجع جنيه، والقلقاس بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين، بحسب بيانات سوق العبور.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و4.25 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و 2.7 جنيه.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 5 و 8 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات بتراجع جنيه.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.
القلقاس بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.
برتقال سكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.
برتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
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